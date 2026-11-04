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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 09:38

Rússia teme impacto da eleição nos EUA em negociação sobre Ucrânia

Dmitri Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, afirmou esperar que Trump continue com seus esforços pacificadores

Dmitri Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, afirmou esperar que Trump continue com seus esforços pacificadores

Pavel Bednyakov/Pool REUTERS/Divulgação/JC
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Agências
A onda democrata que varreu as urnas americanas nas eleições de meio de mandato finalizadas nesta terça-feira (3) acendeu o sinal de alerta na Rússia. O Kremlin afirmou esperar que a vitória oposicionista não tenha impacto nas negociações mediadas por Donald Trump acerca da Guerra na Ucrânia.
Segundo disse nesta quarta (4) o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, o governo russo "conta sinceramente com Trump continuando com seus esforços pacificadores".

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