Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 13:52

Ataque russo contra centro de ajuda humanitária deixa 33 mortos na Ucrânia; há desaparecidos

A Ucrânia decretou três dias de luto em Zaporizhzhia, onde, no ataque de segunda-feira (2), foram utilizadas bombas russas antibunker

A Ucrânia decretou três dias de luto em Zaporizhzhia, onde, no ataque de segunda-feira (2), foram utilizadas bombas russas antibunker

Mykola SYNELNYKOV / AFP / JC
Compartilhe:
Agências
Mais de 50 pessoas podem estar presas sob os escombros um dia após um ataque russo a um centro de ajuda humanitária em uma vila no sudeste da Ucrânia, afirmou o presidente Volodmir Zelenski, nesta terça-feira (3), acrescentando que o número de mortos na região subiu para 33.

Notícias relacionadas