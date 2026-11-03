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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 13:17

Trump diz que Israel deixará de receber US$4 bilhões em ajuda dos EUA até final do ano

"Estávamos dando a eles US$ 4 bilhões, mas isso será cortado no final do ano", disse Trump ao programa Fox & Friends

"Estávamos dando a eles US$ 4 bilhões, mas isso será cortado no final do ano", disse Trump ao programa Fox & Friends

Ronen Zvulun e Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3), que a ajuda de Washington a Israel terminará no final do ano, argumentando que o país não precisa mais da assistência e pode comprar suas próprias armas.

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