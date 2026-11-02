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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:25

Unesco: 189 jornalistas foram mortos no mundo em 2024 e 2025

É o maior número de mortes registrado pela Unesco desde o biênio 2014/2015

É o maior número de mortes registrado pela Unesco desde o biênio 2014/2015

Agência Brasil
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Agências

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (2) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) mostra que 189 jornalistas foram assassinados no mundo em 2024 e 2025. Esse é o maior número de mortes registrado pela Unesco desde o biênio 2014/2015, ou seja, dez anos antes, quando foram observadas 215 ocorrências.

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