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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:06

Irã propõe reabrir Ormuz em dois dias se EUA aceitarem suas condições

Painéis retratando ataques a navios dos EUA mostram o antiamericanismo nas ruas de Teerã

Painéis retratando ataques a navios dos EUA mostram o antiamericanismo nas ruas de Teerã

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O Irã afirmou nesta segunda-feira (2) que está preparado para reabrir o estreito de Ormuz em até dois dias, e não em sete, como previa a proposta anterior, caso Washington aceite suas condições. A rota marítima, bloqueada por Teerã desde o início da guerra, transportava um quinto do consumo mundial de petróleo antes do conflito.
"A possibilidade de implementar esse plano em dois dias é mais uma demonstração da postura de boa-fé do Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, a jornalistas. "Declaramos que, se as exigências do Irã forem atendidas, será possível restabelecer a segurança no estreito de Ormuz e retomar o processo de negociação."

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