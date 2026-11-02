Nos EUA, candidatos democratas lideram disputas pelo Senado em 5 Estados, mostra pesquisa

Candidatos democratas aparecem à frente nas disputas pelo Senado dos Estados Unidos em cinco dos sete Estados-pêndulo analisados por uma pesquisa do New York Times em parceria com o Siena Research Institute (SRI). Os maiores diferenciais são registrados em Michigan, onde Abdul El-Sayed lidera Mike Rogers por 11 pontos percentuais, e no Texas, onde James Talarico tem vantagem de 7 pontos sobre Ken Paxton.
O levantamento também mostra vantagem democrata em Kansas, onde Adam Hamilton aparece com 49% das intenções de voto, ante 44% de Roger Marshall; Ohio, com Sherrod Brown à frente de Jon Husted por 49% a 44%; e Maine, onde Troy Jackson registra 51%, contra 45% de Susan Collins.
No Alasca, Mary Peltola lidera Dan Sullivan por 48% a 46%, enquanto, em Iowa, Josh Turek aparece numericamente à frente de Ashley Hinson, por 48% a 47%. As duas disputas, no entanto, são consideradas apertadas diante das margens de erro dos levantamentos estaduais.
Nas corridas para governador, os democratas também apresentam vantagem nos sete Estados pesquisados. Em Iowa, Rob Sand lidera Zach Lahn por 51% a 43%. No Alasca, Jonathan Kreiss-Tomkins tem 54%, ante 46% de Bernadette Wilson. Em Michigan, Jocelyn Benson aparece com 52%, contra 39% de John James, enquanto, no Maine, Hannah Pingree registra 49%, ante 37% de Bobby Charles.
Segundo Don Levy, diretor executivo do SRI, as pesquisas mostram os democratas com vantagens de 5 a 11 pontos nas disputas pelo Senado em Kansas, Ohio, Maine, Texas e Michigan.
Ele ressalta, contudo, que várias corridas permanecem dentro da margem de erro, o que mantém em aberto a possibilidade de os republicanos ou democratas conquistarem a maioria da Casa. A pesquisa foi divulgada no domingo, 1º de novembro.
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