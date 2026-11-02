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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 11:07

Supermercados de países europeus são atingidos por ataques cibernéticos

Unidade da ICA Kvantum, em Sjöbo, na Suécia, teve que se desfazer de itens após equipamentos serem ajustados para 50 graus Celsius

Unidade da ICA Kvantum, em Sjöbo, na Suécia, teve que se desfazer de itens após equipamentos serem ajustados para 50 graus Celsius

JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP/JC
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Agências
Supermercados na Suécia, Bélgica, Luxemburgo e Estônia registraram problemas em sistemas de refrigeração nesta segunda-feira (2), aparentemente causados por ataques cibernéticos. Os incidentes afetaram congeladores e refrigeradores, levando algumas lojas a descartar alimentos que perderam as condições adequadas de armazenamento.
Os casos ocorrem após um episódio semelhante registrado no mês passado na França, quando invasores assumiram remotamente o controle de sistemas de refrigeração de centenas de supermercados e lojas independentes, provocando elevação das temperaturas.
Na Suécia, a rede ICA Group informou que um número limitado de unidades foi afetado durante a noite. Uma loja da bandeira ICA Kvantum, em Sjöbo, relatou que seus equipamentos foram invadidos e ajustados para 50 graus Celsius. A rede Coop também registrou problemas em seis lojas no centro do país.
Na Bélgica e em Luxemburgo, a Delhaize informou que um incidente de TI afetou os sistemas de refrigeração de dezenas de unidades.
A empresa afirmou que a oferta de produtos frescos e congelados foi temporariamente reduzida, mas que os centros de distribuição e as entregas continuaram funcionando normalmente. Já o Carrefour Bélgica relatou impacto limitado em 15 de suas mais de 700 lojas.
Situação afetou congeladores e refrigeradores de diversas lojas | JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP/JC
Situação afetou congeladores e refrigeradores de diversas lojas JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP/JC
Na Estônia, a rede Selver confirmou que uma unidade foi afetada. Segundo a empresa de tecnologia Kitman Coldtech, os invasores acessaram um computador responsável pelo controle da refrigeração e elevaram a temperatura para 50 graus Celsius.
O ataque foi contido em poucos minutos e não provocou danos significativos, afirmou o CEO da companhia.
Os ataques registrados na França no mês passado parecem ter explorado sistemas antigos de refrigeração. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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