Supermercados de países europeus são atingidos por ataques cibernéticos

Supermercados na Suécia, Bélgica, Luxemburgo e Estônia registraram problemas em sistemas de refrigeração nesta segunda-feira (2), aparentemente causados por ataques cibernéticos. Os incidentes afetaram congeladores e refrigeradores, levando algumas lojas a descartar alimentos que perderam as condições adequadas de armazenamento.
Os casos ocorrem após um episódio semelhante registrado no mês passado na França, quando invasores assumiram remotamente o controle de sistemas de refrigeração de centenas de supermercados e lojas independentes, provocando elevação das temperaturas.
Na Suécia, a rede ICA Group informou que um número limitado de unidades foi afetado durante a noite. Uma loja da bandeira ICA Kvantum, em Sjöbo, relatou que seus equipamentos foram invadidos e ajustados para 50 graus Celsius. A rede Coop também registrou problemas em seis lojas no centro do país.
Na Bélgica e em Luxemburgo, a Delhaize informou que um incidente de TI afetou os sistemas de refrigeração de dezenas de unidades.
A empresa afirmou que a oferta de produtos frescos e congelados foi temporariamente reduzida, mas que os centros de distribuição e as entregas continuaram funcionando normalmente. Já o Carrefour Bélgica relatou impacto limitado em 15 de suas mais de 700 lojas.
Situação afetou congeladores e refrigeradores de diversas lojas
JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP/JC
Na Estônia, a rede Selver confirmou que uma unidade foi afetada. Segundo a empresa de tecnologia Kitman Coldtech, os invasores acessaram um computador responsável pelo controle da refrigeração e elevaram a temperatura para 50 graus Celsius.
O ataque foi contido em poucos minutos e não provocou danos significativos, afirmou o CEO da companhia.
Os ataques registrados na França no mês passado parecem ter explorado sistemas antigos de refrigeração. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado