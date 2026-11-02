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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 09:18

Brasileiro de 22 anos morre na guerra na Ucrânia

Hendrick era natural do município de Tucuruí, no Pará

Hendrick era natural do município de Tucuruí, no Pará

Instagram/Reprodução/JC
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Agências
O brasileiro Hendrick Lima Gonçalves, 22, morreu enquanto lutava pelo Exército da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Ele atuava como instrutor de tiros no país europeu desde maio deste ano e tinha previsão de voltar para o Brasil no final de novembro, segundo a família.
A morte do jovem foi comunicada aos familiares no Brasil no sábado (31). De acordo com a mãe dele, as circunstâncias ainda não estão esclarecidas.

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