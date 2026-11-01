Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalInternacional

Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 15:01

Chanceler do Irã diz esperar 'racionalidade' dos EUA e cita negociações para reabrir Ormuz

Chanceler diz que esforços diplomáticos buscam evitar guerra que afeta Estreito de Ormuz

Chanceler diz que esforços diplomáticos buscam evitar guerra que afeta Estreito de Ormuz

AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ISNA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que espera ver "racionalidade" por parte dos Estados Unidos, enquanto esforços diplomáticos buscam evitar uma volta à guerra aberta. Araghchi disse que as consultas com mediadores seguem em andamento e que o desfecho dependerá das respostas americanas a "questões iranianas".
Em entrevista divulgada em seu canal no Telegram, Araghchi afirmou que Teerã espera que Washington escolha "a diplomacia em vez de outros caminhos" e que o Irã está pronto tanto para a defesa quanto para a diplomacia, a depender da "racionalidade" dos EUA.
Neste sábado (31 de outubro), Araghchi disse que negociadores iranianos estão no Catar para conversas sobre uma proposta que poderia reabrir o Estreito de Ormuz em até dois dias, caso os EUA atendam a algumas condições. Segundo ele, não há negociações diretas com Washington.

Notícias relacionadas