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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 10:54

Protestos da Geração Z são realizados na Alemanha

Manifestações como a realizada na Alemanha seguem uma onda liderada pela Geração Z em toda a Europa

Manifestações como a realizada na Alemanha seguem uma onda liderada pela Geração Z em toda a Europa

Agência Brasil
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Agências
Milhares de pessoas em toda a Alemanha participaram de manifestações no sábado (31), quando um movimento liderado por jovens, inspirado em protestos em outras partes da Europa, saiu às ruas para exigir melhor educação e redução do custo de vida. Os protestos seguem uma onda de manifestações lideradas pela Geração Z em toda a Europa neste ano. Na Sérvia, o ativismo liderado por estudantes ajudou a derrubar o líder de longa data do país nas urnas, enquanto os protestos na França terminaram em tumultos e saques.

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