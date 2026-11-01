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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 10:31

Eleição do Congresso nos EUA põe à prova Trump e sua influência no mundo

US President Donald Trump speaks at a midterm campaign rally at Truist Arena in Highland Heights, Kentucky on October 17, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

US President Donald Trump speaks at a midterm campaign rally at Truist Arena in Highland Heights, Kentucky on October 17, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
Quando forem às urnas na terça-feira (3), os norte-americanos renovarão os 435 deputados da Câmara e 35 dos 100 senadores. Também haverá a definição de 36 governadores, de 6.139 cadeiras nos legislativos estaduais, milhares de prefeitos, conselheiros municipais, inspetores escolares, juízes, promotores e xerifes. A eleição prevê ainda a opinião sobre temas locais em 146 propostas de lei e referendos. Mas o peso desta votação vai muito além dos números.

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