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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 09:49

Infraestrutura energética da Ucrânia é atacada pela Rússia em quatro regiões

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede urgência nas decisões sobre pacotes de ajuda por aliados europeus e dos Estados Unidos

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede urgência nas decisões sobre pacotes de ajuda por aliados europeus e dos Estados Unidos

GENYA SAVILOV / AFP
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, em uma publicação em seu perfil no X, que durante a noite de ontem (31), a infraestrutura energética da Ucrânia foi atacada pela Rússia em quatro regiões - Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr e Khmelnytskyi - e reforçou a necessidade de urgência nas decisões sobre pacotes de ajuda por aliados europeus e dos Estados Unidos.

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