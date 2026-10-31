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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 16:19

Zelensky reúne-se com Erdogan para discutir criação de corredor de grãos no Mar Negro

Zelensky destacou a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre Ucrânia e Turquia

Zelensky destacou a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre Ucrânia e Turquia

Jonathan Nackstrand/AFP/JC
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Agências
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou neste sábado, 31, na rede social X, que realizou uma reunião com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, focada em propostas para garantir a segurança alimentar e o funcionamento eficaz de um corredor de grãos no Mar Negro. O encontro ocorreu no Dia Internacional do Mar Negro e abordou novos projetos industriais e econômicos entre os dois países.
Zelensky destacou a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre Ucrânia e Turquia, apontando potencial de expansão nos setores de energia e infraestrutura.
Após reuniões com executivos do setor energético turco, o líder ucraniano afirmou esperar o aumento no fornecimento de geradores e equipamentos de energia para a Ucrânia a partir da próxima semana, agradecendo o apoio de Erdogan a iniciativas para a segurança regional.

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