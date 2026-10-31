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Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 15:42

Quase meio milhão de pessoas protestam na França neste sábado, segundo organizadores

Manifestações deste sábado transcorreram, de modo geral, de forma pacífica

Manifestações deste sábado transcorreram, de modo geral, de forma pacífica

PASCAL LACHENAUD/AFP
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Agências
Quase 500 mil pessoas participaram de manifestações neste sábado (31) em toda a França, incluindo 200 mil em Paris, segundo uma coalizão de organizações juvenis e sindicatos que representam estudantes do ensino médio e universitários.
O Ministério do Interior francês e a polícia local, por sua vez, estimaram o número em cerca de 320 mil pelo país, sendo 70 mil na capital francesa.

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