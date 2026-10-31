Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 15:09

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, nega que país tenha ajudado Flávio Bolsonaro a fugir

"O governo dos Estados Unidos não está envolvido diretamente em nenhum dos movimentos que ele fez", disse o secretário de Estado dos EUA

"O governo dos Estados Unidos não está envolvido diretamente em nenhum dos movimentos que ele fez", disse o secretário de Estado dos EUA

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES via AFP
Compartilhe:
Agências
O secretário de Estado Marco Rubio afirmou, na tarde deste sábado (31), que os Estados Unidos não facilitaram a fuga do senador Flávio Bolsonaro, que desembarcou em Miami na quarta-feira.
"Não facilitamos nada. Ouvimos que ele chegaria nos Estados Unidos, ele tinha um visto, e o presidente Donald Trump decidiu permitir a entrada dele", disse Rubio durante coletiva de imprensa de reuniões pré-G20 que acontecem em Atlanta.

Notícias relacionadas