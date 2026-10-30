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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 13:32

Israel confirma perda de maioria de Netanyahu e abre disputa por coalizão com partidos árabes

Netanyahu, o premiê mais longevo do país, continua no cargo enquanto as conversas avançam

Netanyahu, o premiê mais longevo do país, continua no cargo enquanto as conversas avançam

John Wessels/AFP/JC
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Agências
Os resultados finais das eleições em Israel confirmaram que o bloco do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perdeu a maioria no Knesset, abrindo caminho para semanas de negociações complexas entre partidos muito diferentes - de ultraortodoxos judeus a seculares e siglas lideradas por árabes.

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