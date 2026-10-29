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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 21:44

Apuração em Israel termina com bloco de Netanyahu à frente, mas futuro governo segue indefinido

A vantagem não garante, porém, a permanência do premiê

A vantagem não garante, porém, a permanência do premiê

Jewel SAMAD/AFP/JC
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Agências
Dois dias após a votação, a Comissão Eleitoral Central de Israel encerrou a contagem de votos. Como os resultados parciais já indicavam, o partido Likud, do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, conseguiu o maior número de cadeiras (27), seguido da principal legenda de oposição, Yashar, de Gadi Eisenkot, com 21 vagas no Parlamento, o Knesset.
A vantagem não garante, porém, a permanência do premiê. Com 100% das urnas apuradas, o bloco de Netanyahu soma 53 das 120 cadeiras do Legislativo, contra 48 da oposição liderada por Eisenkot. As 19 restantes ficaram com Ra'am e Lista Conjunta, partidos árabes que podem decidir o próximo governo.
Nenhum dos dois grupos atingiu os 61 parlamentares necessários para obter maioria absoluta. As negociações podem durar meses e até levar a novas eleições.

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