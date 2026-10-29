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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 19:46

Israel: sem vencedor declarado, partidos discutem coligações

Previsão é de que a contagem dos votos termine nesta sexta-feira

Previsão é de que a contagem dos votos termine nesta sexta-feira

Agência Brasil
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Agências
Com a contagem de votos ainda em andamento, não há vencedor definido nas eleições em Israel. Nem o bloco do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nem o principal rival, Gadi Eisenkot, conquistaram as 61 cadeiras do Parlamento necessárias para formar maioria.

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