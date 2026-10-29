Helicóptero militar italiano cai na Bósnia e deixa três mortos e 12 feridos

Um helicóptero da força de manutenção da paz da União Europeia (UE) caiu nesta quinta-feira (29) no norte da Bósnia-Herzegovina, deixando três mortos e 12 feridos, segundo autoridades locais. A missão europeia (EUFOR) confirmou que integrantes da equipe morreram ou ficaram feridos, mas não informou o número de vítimas.
O prefeito do distrito de Brcko, Sinisa Milic, confirmou à emissora sérvia-bósnia RTRS que três pessoas morreram e outras 12 receberam atendimento médico. Entre os feridos, uma pessoa está em estado crítico.
De acordo com autoridades ouvidas pela imprensa local, a aeronave, um helicóptero militar italiano CH-47 Chinook, caiu em uma área próxima à cidade de Brcko. A EUFOR informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas e que divulgará mais detalhes posteriormente.
O portal de notícias Klix publicou imagens do local da queda, que mostram o helicóptero praticamente destruído sobre uma área gramada.
Em comunicado anterior, a EUFOR afirmou que o acidente não provocou danos à infraestrutura civil, propriedades ou veículos. Também não houve registro de feridos entre a população civil.
A missão de manutenção da paz da União Europeia na Bósnia conta com 1.200 militares e substituiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em 2004. Sua atuação tem como objetivo contribuir para a segurança do país e supervisionar o cumprimento das disposições militares do acordo de paz que encerrou a guerra de 1992 a 1995. A operação é realizada sob mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).