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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:24

María Corina agradece a Trump após voltar à Venezuela e diz que não conseguiu diálogo com Lula

Em sua primeira entrevista coletiva desde a volta ao país, María Corina disse que a invasão americana de janeiro abriu caminho para a liberdade da Venezuela

Em sua primeira entrevista coletiva desde a volta ao país, María Corina disse que a invasão americana de janeiro abriu caminho para a liberdade da Venezuela

Maxwell BRICENO / AFP / JC
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Agências
Após voltar à Venezuela no domingo (25), depois de dez meses no exílio, a líder opositora María Corina Machado agradeceu nesta quinta-feira (29) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela captura de Nicolás Maduro em janeiro e, em seguida, disse que não conseguiu diálogo com Lula (PT), reeleito à Presidência do Brasil.
Em sua primeira entrevista coletiva desde a volta ao país, María Corina disse que a invasão americana de janeiro abriu caminho para a liberdade da Venezuela. Ela também afirmou que pretende voltar a mobilizar a sociedade venezuelana em torno da realização de novas eleições presidenciais.

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