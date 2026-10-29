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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:04

Veículos de imprensa recorrem novamente à Justiça contra restrições impostas por Trump

Trump estaria agindo de forma retaliatória contra reportagens críticas a seu governo, dizem veículos

Trump estaria agindo de forma retaliatória contra reportagens críticas a seu governo, dizem veículos

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
Três veículos de comunicação reforçaram sua ação judicial contra a Casa Branca em relação ao acesso da imprensa. As organizações afirmam que o governo continua desrespeitando as ordens de um juiz ao se recusar a permitir que seus jornalistas voltem a cobrir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval e a bordo do Air Force One. A postura violaria seus direitos à liberdade de expressão ao continuar excluindo-os do grupo rotativo de jornalistas que acompanham o presidente, conhecido como "press pool", argumentam.

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