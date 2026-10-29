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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:35

Promotoria pede pena de morte para ex-presidente da Coreia do Sul por tentar impor lei marcial

Segundo promotor, Yoon Suk-Yeol merece a pena de morte por ações que colocaram em risco democracia do país

Segundo promotor, Yoon Suk-Yeol merece a pena de morte por ações que colocaram em risco democracia do país

HANDOUT South Korean Presidential Office via Yonhap/AFP/JC
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Agências
Um promotor especial da Coreia do Sul pediu, nesta quinta-feira (29), a pena de morte para o ex-presidente destituído Yoon Suk-Yeol, antes do julgamento de um recurso contra sua condenação por rebelião, relacionada à breve imposição da lei marcial em dezembro de 2024.

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