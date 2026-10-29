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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:17

China condena inclusão de empresas do país em lista de trabalho forçado nos EUA

Yadong afirmou que as regras americanas "ampliam e apertam" de forma discriminatória as restrições a investimentos dos EUA na China

Yadong afirmou que as regras americanas "ampliam e apertam" de forma discriminatória as restrições a investimentos dos EUA na China

JASON LEE/POOL/AFP/JC
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Agências
O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, manifestou nesta quinta-feira (29), "firme oposição" à decisão dos Estados Unidos de incluir empresas chinesas na "Lista de Entidades da Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur", ligada à região de Xinjiang.

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