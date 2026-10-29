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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:50

Christine Lagarde renuncia à presidência do Banco Central Europeu

Christine Lagarde renuncia à presidência do Banco Central Europeu Lagarde e deixará o cargo em 7 de fevereiro

Christine Lagarde renuncia à presidência do Banco Central Europeu Lagarde e deixará o cargo em 7 de fevereiro

Agência Brasil
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Agências

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, renunciou nesta quinta-feira (29), pondo fim a meses de especulações sobre seu futuro. A decisão ocorre no momento em que a Europa entra em período de crescente volatilidade econômica e de política eleitoral polêmica, especialmente em sua terra natal, a França.

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