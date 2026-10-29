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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:27

Drone mata 13 em estação de trem na Ucrânia; Kiev faz maior ataque à Rússia

Ataque a Dnipro ocorreu após uma noite em que as defesas antiaéreas russas derrubaram 1.214 drones

Ataque a Dnipro ocorreu após uma noite em que as defesas antiaéreas russas derrubaram 1.214 drones

AFP/JC
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Agências
Um drone russo matou ao menos 13 pessoas nesta quinta-feira (29) numa plataforma de trem em Dnipro, no centro da Ucrânia. Na via inversa, Kiev promoveu na madrugada o maior ataque com aviões-robôs contra o país de Vladimir Putin, que invadiu o vizinho em 2022.
A escalada da violência precede, como já ocorreu em outras ocasiões, a retomada de negociações entre os rivais, o que deve ocorrer sob mediação dos Estados Unidos no final da próxima semana. O objetivo comum é mostrar uma posição de força.

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