Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalIsrael

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:30

Partido de Netanyahu lidera eleições legislativas em Israel, mas não tem maioria das cadeiras

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses his supporters at the election night rally after the first exit polls were announced, in Jerusalem on early October 28, 2026, during Israel's legislative elections. Netanyahu vowed early on October 28 to form a new government after a close election, saying no leader should rule through the backing of Israeli Arabs, whose parties posted strong gains. (Photo by John Wessels / AFP)

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses his supporters at the election night rally after the first exit polls were announced, in Jerusalem on early October 28, 2026, during Israel's legislative elections. Netanyahu vowed early on October 28 to form a new government after a close election, saying no leader should rule through the backing of Israeli Arabs, whose parties posted strong gains. (Photo by John Wessels / AFP)

John Wessels/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A coalizão de Benjamin Netanyahu superou o bloco de oposição após a apuração de metade dos votos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Comissão Eleitoral de Israel, um dia depois de eleições legislativas.
Após a apuração de 85% das urnas, o Likud, de Netanyahu, e seus aliados somam 53 das 120 cadeiras do Parlamento, contra 48 do bloco de oposição e 19 dos partidos árabes. Os resultados parciais ainda podem variar significativamente, e pesquisas indicam que os dois principais blocos estão tecnicamente empatados e sem maioria clara.
Os israelenses foram às urnas em massa na primeira eleição desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 e das subsequentes guerras em Gaza, no Líbano e no Irã. Segundo a Comissão Eleitoral Central, a participação chegou a 77,7%, a maior desde 1999 ?o voto não é obrigatório no país.

Notícias relacionadas