Partido de Netanyahu lidera eleições legislativas em Israel, mas não tem maioria das cadeiras

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:30
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses his supporters at the election night rally after the first exit polls were announced, in Jerusalem on early October 28, 2026, during Israel's legislative elections. Netanyahu vowed early on October 28 to form a new government after a close election, saying no leader should rule through the backing of Israeli Arabs, whose parties posted strong gains. (Photo by John Wessels / AFP)John Wessels/AFP/JC