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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 14:41

Bukele parabenizou Lula por vitória em carta no dia da eleição

Apenas dois os líderes do hemisfério que não parabenizaram Lula pela vitória

Apenas dois os líderes do hemisfério que não parabenizaram Lula pela vitória

Juan BARRETO/AFP/JC
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Agências
Um dos maiores aliados do bolsonarismo na América Latina, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mandou carta de felicitações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória na eleição ainda no dia do pleito, domingo (25). Muitos chefes de Estado e de governo reconheceram o resultado da eleição brasileira e parabenizaram Lula em publicações em redes sociais, mas Bukele optou por ser mais discreto.
Em carta enviada da embaixada de El Salvador em Brasília, obtida pela Folha, Bukele parabenizou Lula "em nome do povo e do Governo da República de El Salvador, de minha esposa Gabriela e em meu próprio nome".

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