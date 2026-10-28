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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 13:28

Assembleia Geral da ONU volta a aprovar resolução contra embargo a Cuba

Neste ano, em meio a campanha dos EUA na organização internacional contra o texto, a resolução teve mais votos contra e abstenções em comparação aos últimos anos

Neste ano, em meio a campanha dos EUA na organização internacional contra o texto, a resolução teve mais votos contra e abstenções em comparação aos últimos anos

ONU/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Assembleia Geral da ONU voltou a aprovar uma resolução para encerrar o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Foram 130 votos a favor, incluindo do Brasil, 17 contra e 25 abstenções.
Entre países da América do Latina, votaram contra a resolução Argentina, Colômbia, Paraguai, Equador e Costa Rica, todos com governos aliados do governo de Donald Trump. Se abstiveram Chile, República Dominicana, Honduras e Peru. Em favor da resolução, junto do Brasil, votaram México, Uruguai, Nicarágua, Panamá. Não votaram Bolívia, Guatemala, El Salvador e Venezuela.

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