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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 10:00

Acidente entre trens de alta velocidade mata ao menos 30 pessoas na Espanha

Segundo os serviços de emergência, um trem estatal da Renfe colidiu com outro da empresa privada Iryo

Segundo os serviços de emergência, um trem estatal da Renfe colidiu com outro da empresa privada Iryo

Javier SORIANO/AFP/JC
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Agências
Ao menos 30 pessoas morreram nesta quarta-feira (28) na colisão entre dois trens de alta velocidade na província de Toledo, na Espanha, a cerca de 150 km de Madri. O balanço foi divulgado pelas autoridades locais à imprensa, e o número de mortos pode aumentar.
O acidente ocorreu por volta das 8h54min locais (4h54min em Brasília) entre os municípios de Los Yébenes e Urda. Segundo os serviços de emergência, um trem da Renfe, operadora ferroviária estatal, colidiu com outro da empresa privada Iryo, nas proximidades da estação de Urda, que estava parado na via.
As imagens do acidente mostram os dois comboios, um vermelho e outro branco, parcialmente descarrilados, com vagões tombados. Dois deles caíram por um barranco. A circulação ferroviária entre Madri e a Andaluzia foi suspensa.

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