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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:53

Eleição em Israel já registra recorde e tem maior índice de participação desde 1973

Benjamin Netanyahu vai em busca de seu sétimo mandato

Benjamin Netanyahu vai em busca de seu sétimo mandato

Yonatan Sindel/AFP/JC
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Agências
A participação nas eleições israelenses desta terça-feira (27), vistas como um referendo sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, atingiu o nível mais alto já registrado até a metade do dia, informou a Comissão Central de Eleições.

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