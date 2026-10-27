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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:09

Apoio do Egito à Arábia Saudita é declaração de guerra, dizem houthis

Com a guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã, os houthis passaram a atacar pontualmente o Estado judeu, mas o confronto no Iêmen escalou a partir de julho

Com a guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã, os houthis passaram a atacar pontualmente o Estado judeu, mas o confronto no Iêmen escalou a partir de julho

Mohammed HUWAIS / AFP / JC
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Agências
O grupo houthi do Iêmen disse nesta terça-feira (27) que o apoio militar declarado pelo Egito à Arábia Saudita equivale a uma declaração de guerra aos rebeldes alinhados ao Irã no Iêmen.
Segundo Mohammed Ali al-Houthi, integrante do comando político do grupo, "é realmente notável que, enquanto essas pessoas discutem o que chamam de paz na região, o Parlamento do Egito declare apoio para a dita autodefesa do Reino da Arábia Saudita".

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