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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:08

Houthis afirmam ter atacado Ministério da Defesa, aeroportos e a Aramco na Arábia Saudita

Os Houthis também alegaram ter alvejado duas aeronaves de transporte militar no aeroporto de Najran e uma base aérea em Khamis Mushait

Os Houthis também alegaram ter alvejado duas aeronaves de transporte militar no aeroporto de Najran e uma base aérea em Khamis Mushait

AHMAD AL-BASHA / AFP / JC
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Agências
Os Houthis do Iêmen afirmaram nesta terça-feira (27), que atacaram o ministério da defesa da Arábia Saudita, em Riad, e outros alvos na capital do reino. O ataque ainda não foi confirmado pelo governo saudita.

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