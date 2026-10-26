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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 08:41

Israel vai às urnas dividido sobre Netanyahu e o futuro do país

Pleito ocorre depois de três anos de guerra em Gaza e de confrontos com o Líbano e o Irã

Pleito ocorre depois de três anos de guerra em Gaza e de confrontos com o Líbano e o Irã

Jack GUEZ/AFP/JC
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Agências
Os israelenses vão às urnas pela primeira vez desde o maior ataque terrorista da história de seu país. À sombra do 7 de Outubro, que cravou uma inflexão na política interna de Israel há três anos, os pouco mais de 7 milhões de eleitores aptos a votar escolhem na terça-feira (27) o novo Parlamento, do qual sairá o próximo governo.
Em jogo estão a preocupação com o custo de vida, a condução das políticas de segurança nacional, a cobrança por uma investigação quanto à resposta ao ataque terrorista do Hamas e as regras de alistamento militar dos ultraortodoxos. O pleito ocorre depois de três anos de guerra em Gaza e de confrontos com o Líbano e o Irã, em uma sociedade atravessada por divisões anteriores ao conflito.
Em pesquisa divulgada na sexta-feira (23) pelo Canal 12, 21% dos entrevistados apontaram a economia e o custo de vida como o principal fator de influência sobre seu voto. Outros 17% citaram o alistamento militar e a igualdade de obrigações, 14% mencionaram as falhas de segurança de 7 de Outubro, 13%, a segurança pública, e 10%, a guerra com o Irã. A reforma do Judiciário e a polarização social foram escolhidas por 9% e 8%, respectivamente.

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