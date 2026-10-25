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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:46

Após ridicularizar, Trump vota antecipadamente nas eleições de meio de mandato nos EUA

Trump vota antecipadamente nas midterms e comenta Ucrânia

Trump vota antecipadamente nas midterms e comenta Ucrânia

SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou antecipadamente no sábado (24) nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o republicano compareceu a um local de votação em West Palm Beach, na Flórida. A participação ocorreu apesar das críticas feitas anteriormente por Trump à modalidade de votação antecipada.

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