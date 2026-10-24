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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 18:44

Milhares voltam às ruas da França neste sábado sob esquema de segurança maciço após caos e violência

No fim de semana passado, os protestos resultaram na detenção de ao menos 2.700 pessoas

No fim de semana passado, os protestos resultaram na detenção de ao menos 2.700 pessoas

MATTHIEU RONDEL/AFP
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Agências
Sob forte esquema de segurança montado às pressas pelas autoridades, milhares de manifestantes voltaram às ruas da França neste sábado (24), uma semana após atos marcados por violência, saques e incêndios que provocaram caos no país europeu.
Ao menos 135 pessoas foram presas, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez. Algumas dessas detenções estavam relacionadas à apreensão de objetos que poderiam ser usados como armas. De acordo com o ministro, "não houve incidentes graves".

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