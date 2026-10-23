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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:41

Ucraniano é preso na Alemanha por suspeita de espionagem para Rússia

Mais pessoas foram presas na Alemanha este ano por suspeitas de espionagem em favor da Rússia, China e Irã

Mais pessoas foram presas na Alemanha este ano por suspeitas de espionagem em favor da Rússia, China e Irã

John Macdougall/AFP/JC
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Agências
Um tribunal alemão determinou nesta sexta-feira (23) a prisão de um cidadão ucraniano suspeito de espionagem para a Rússia, enquanto o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, alertou que o país provavelmente enfrentará novos casos semelhantes.

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