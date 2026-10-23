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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:32

Israel: às vésperas de eleição, Netanyahu promete ofensiva e prepara fechamento da Cisjordânia

Primeiro-ministro determinou isolamento de Hebron, na Cisjordânia ocupada

Primeiro-ministro determinou isolamento de Hebron, na Cisjordânia ocupada

RONEN ZVULUN/AFP/JC
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Agências
Às vésperas das eleições parlamentares de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu uma ampla ofensiva militar em Hebron, na Cisjordânia ocupada, e ordenou preparativos para o fechamento total do território, após um ataque que matou dois soldados israelenses. O premiê, que busca um novo mandato nas urnas na terça-feira (27), também determinou o isolamento imediato de Hebron, informou seu gabinete nesta sexta-feira (23).

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