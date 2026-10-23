Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalásia

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:38

Coreia do Sul propõe negociações militares com Norte para evitar confrontos na fronteira

Coreia do Sul propõe confirmar a localização exata da linha de demarcação militar terrestre

Coreia do Sul propõe confirmar a localização exata da linha de demarcação militar terrestre

Jung Yeonje/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A Coreia do Sul propôs nesta sexta-feira negociações militares com a Coreia do Norte para esclarecer a localização da linha de demarcação entre os países e evitar confrontos acidentais. A iniciativa ocorre após explosões de minas terrestres, em 21 de setembro, ferirem três soldados sul-coreanos. Segundo Seul, os artefatos foram instalados pelo Norte ao sul da linha divisória, acusação negada por Pyongyang.

Notícias relacionadas