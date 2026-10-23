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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:29

Maior aeroporto de Moscou retoma operações após ameaça de drones ucranianos

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou no Telegram que os sistemas de defesa aérea derrubaram 21 drones ucranianos que se dirigiam à capital russa

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou no Telegram que os sistemas de defesa aérea derrubaram 21 drones ucranianos que se dirigiam à capital russa

STRINGER / AFP / JC
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Agências
O aeroporto de Sheremetyevo, o maior de Moscou, retomou as operações nesta sexta-feira (23), após suspender temporariamente os voos devido a uma ameaça de drones ucranianos. Durante o alerta, passageiros foram orientados a procurar abrigo, e algumas áreas do terminal foram evacuadas, segundo comunicado do aeroporto.

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