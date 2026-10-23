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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 13:22

Papa fará imunoterapia por pelo menos 3 anos para prevenir a volta do câncer no pulmão

Leão XIV não precisará de radioterapia ou quimioterapia

Leão XIV não precisará de radioterapia ou quimioterapia

Andreas SOLARO / AFP / JC
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Agências
O papa Leão XIV deverá ser submetido a imunoterapia por pelo menos três anos para prevenir a volta de um câncer no pulmão. A informação foi obtida pela jornalista Mirticeli Medeiros, que atua no Vaticano, e é correspondente da GloboNews, com fontes do Hospital Policlínico Gemelli.

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