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CapaInternacionalFrança

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 11:29

França mobilizará 70 mil agentes de segurança para conter violência em protestos

Ministro do Interior francês disse que além dos policiais seriam mobilizados helicópteros, veículos blindados e canhões de água

Ministro do Interior francês disse que além dos policiais seriam mobilizados helicópteros, veículos blindados e canhões de água

MATTHIEU RONDEL
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Agências
Cerca de 70 mil agentes de segurança serão mobilizados em toda a França no sábado, à medida que as autoridades buscam prevenir a violência renovada durante os protestos planejados.

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