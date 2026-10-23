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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 08:42

Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos em cidade nos arredores de Paris

Suspeito foi preso nas proximidades da cidade e levado sob custódia policial

Suspeito foi preso nas proximidades da cidade e levado sob custódia policial

DIMITAR DILKOFF/AFP
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Agências
Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após disparos feitos de dentro de um veículo nesta sexta-feira, em Trappes, nos arredores de Paris, na França, segundo autoridades francesas.

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