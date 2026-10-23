Maior terremoto em 5 anos no norte do Tibete interrompe comunicações e deixa 16 mortos

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a região do Tibete, na China, na noite de quinta-feira, provocando ao menos 16 mortes, 54 feridos e o desabamento de centenas de casas na cidade de Nagqu, segundo a mídia estatal chinesa. As operações de busca e resgate continuavam após a queda de pelo menos 339 residências e 20 galpões para animais, de acordo com o escritório de mídia de Nagqu, citando autoridades municipais.

Segundo informações oficiais, mais de 1.600 pessoas do condado local foram mobilizadas para os trabalhos de resgate. Equipes também enviaram suprimentos de emergência, incluindo 1.000 unidades habitacionais pré-fabricadas, cerca de 3.000 tendas e camas dobráveis, além de lanternas e roupas de inverno.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o tremor ocorreu às 22h33 no horário local, com epicentro a 191 quilômetros a leste-nordeste de Nagqu, em uma área de alta altitude e pouco povoada no norte do Tibete, e profundidade estimada em 18 quilômetros. O USGS registrou ao menos sete réplicas entre magnitude 4,3 e 5,2, todas com profundidade de 10 quilômetros, segundo o site da agência.

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A agência oficial Xinhua informou hoje que a comunicação em algumas áreas atingidas ficou fora do ar. Autoridades ferroviárias adotaram medidas emergenciais para interromper a circulação de trens que passam pela região. O terremoto também provocou quedas de rochas, levando ao fechamento de um trecho da Rodovia Nacional 317. O trânsito foi liberado apenas para veículos de emergência, resgate e apoio oficial enquanto equipes trabalham para remover detritos.

A Xinhua acrescentou que são esperadas nevascas intermitentes na área afetada nos próximos três dias, o que pode dificultar os esforços no terreno. A emissora estatal CCTV descreveu o evento como o maior terremoto na região nos últimos cinco anos.

O presidente chinês Xi Jinping pediu "todos os esforços" nas operações de resgate e no atendimento médico às vítimas. Nagqu fica a mais de 300 quilômetros ao norte de Lhasa, a capital do Tibete. Fonte: Associated Press.

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