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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:26

Milhares de manifestantes vão às ruas de Paris após Justiça suspender proibição de protestos

Manifestações pacíficas seguiram reinvidicando melhorias na educação e custo de vida

Manifestações pacíficas seguiram reinvidicando melhorias na educação e custo de vida

Julien de Rosa/AFP/JC
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Agências
Milhares de manifestantes foram às ruas de Paris nesta quinta-feira (22) enquanto outras cidades proibiram manifestações após um fim de semana marcado por confrontos e saques generalizados, que representaram os episódios de violência mais intensos registrados na França em anos.

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