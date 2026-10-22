Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalFrança

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:41

França registra 1º caso humano do vírus Shamonda que afeta animais

Paciente infectado morreu no início de outubro e estava em tratamento para outra doença grave

Paciente infectado morreu no início de outubro e estava em tratamento para outra doença grave

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências

A França registrou, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso humano do vírus Shamonda, normalmente encontrado em animais de criação, em um paciente que morreu posteriormente. As autoridades informaram que, neste momento, não há risco para a população em geral.

Notícias relacionadas