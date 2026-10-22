França registra 1º caso humano do vírus Shamonda que afeta animais

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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:41
Paciente infectado morreu no início de outubro e estava em tratamento para outra doença graveAgência Brasil
A França registrou, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso humano do vírus Shamonda, normalmente encontrado em animais de criação, em um paciente que morreu posteriormente. As autoridades informaram que, neste momento, não há risco para a população em geral.