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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 08:34

Trump diz que Google recusou pedido para renomear Atlântico como 'Oceano Americano'

Trump também mencionou as mudanças feitas pelo Google Maps após determinações de seu governo

Trump também mencionou as mudanças feitas pelo Google Maps após determinações de seu governo

JIM WATSON
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (21), que o CEO do Google, Sundar Pichai, recusou seu pedido para renomear o Oceano Atlântico como "Oceano Americano". Segundo Trump, a empresa argumentou que os oceanos abrangem muitos países e, por isso, não atenderia à solicitação.

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