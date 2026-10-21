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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:35

Trump: estamos nos aproximando de uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia

Republicano disse a repórteres que momento pode ser "o mais próximo" do fim do conflito até agora

Republicano disse a repórteres que momento pode ser "o mais próximo" do fim do conflito até agora

Getty Images via AFP
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (21) que está se aproximando de uma solução para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. "Pode ser agora o mais próximo que já estivemos de acabar com a guerra", disse ele a repórteres ao fim de uma mesa redonda.

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