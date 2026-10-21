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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 20:04

Putin recebe Witkoff para discutir guerra na Ucrânia e liberta norte-americano preso desde 2022

Encontro ocorreu um dia após o representante de Trump conversar com Zelensky

Encontro ocorreu um dia após o representante de Trump conversar com Zelensky

Gavriil GRIGOROV/AFP/JC
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Agências
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira (21), em São Petersburgo, o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff para discutir uma saída negociada para a guerra na Ucrânia. O encontro ocorreu um dia após o representante de Donald Trump conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus em Oslo, em meio à pressão de Washington para que Kiev aceite um acordo com Moscou.

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