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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 11:03

Zelensky aceita congelar front, e Putin negocia com os EUA

Ucraniano disse acreditar que congelar a guerra agora é a verdadeira maneira de acabar com ela

Ucraniano disse acreditar que congelar a guerra agora é a verdadeira maneira de acabar com ela

TOM NICHOLSON / AFP
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Agências
Enquanto o presidente Vladimir Putin negociava os rumos da Guerra da Ucrânia com o enviado de Donald Trump em São Petersburgo nesta quarta-feira (21), seu rival Volodymyr Zelensky afirmou a uma TV dos EUA que um acordo de paz pode ser negociado com o congelamento imediato das linhas de frente no seu país.
Questionado se toparia parar a guerra onde ela está por um repórter da Fox News, o ucraniano disse: "Sim. Se tivermos que congelar tudo agora, acho que essa é a verdadeira maneira de acabar com esta guerra".

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