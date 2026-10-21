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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 10:29

Na Grécia, milhares vão às ruas por moradia estudantil e mais investimento em educação

Manifestações semelhantes ocorreram também nas cidades de Tessalonica e Patras

Manifestações semelhantes ocorreram também nas cidades de Tessalonica e Patras

Aris MESSINIS / AFP/JC
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Agências
Milhares de estudantes e professores marcharam pelas ruas de Atenas, capital da Grécia, nesta quarta-feira (21), exigindo moradia estudantil a preços acessíveis e maior investimento estatal na educação - um reflexo da onda de protestos que tem se espalhado pela Europa. Manifestações semelhantes ocorreram também em Tessalônica e Patras.

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